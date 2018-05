Real Madrid vs Bayern Munich: La mano de Marcelo en el área madridista que no cobró el árbitro [VIDEO]

En el Real Madrid vs Bayern Munich, el árbitro del encuentro no cobró un penal al equipo alemán tras una clara mano de Marcelo en el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League.



Cuando estaban en el tiempo de descuento del primer tiempo, Joshua Kimmich lanzó un centro al área del Real Madrid que pegó en la mano de Marcelo.



Pese a algunos reclamos de los jugadores del Bayern Munich, el árbitro solo dio un tiro de esquina a favor de los bávaros.



La mano de Marcelo.

