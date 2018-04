Daniel Carvajal protagonizó la jugada polémica del partido Real Madrid vs Bayern Múnich en el Allianz Arena por el partido de ida de las semifinales de la Champions League.



En los primero minutos de juego (3') Bayern Múnich buscó el arco de Real Madrid con insistencia. Los merengues no despejaron el peligro con claridad y ocasionó la jugada polémica.



Franck Ribéry desbordó por izquierda y carvajal salió a la marca de inmediato. En un solo toque el francés quiso poner la pelota dentro del área pero se interpuso el brazo del español.



No obstante, pese a que la repetición de la televisión da cuenta de la intencionalidad de Carvajal, el árbitro Bjorn Kuipers consideró desde su ubicación que no fue falta.



Ribéry reclamó airadamente, al igual que todos sus compañeros del Bayern Múnich. Las acciones siguieron y la polémica se desató en las redes sociales.

Mira la jugada polémica del Real Madrid vs Bayern Múnich:

Real Madrid vs Bayern Múnich: El penal no cobrado que despertó la polémica a nivel mundial ¿Fue mano?

