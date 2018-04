Real Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO se enfrentarán en lo que será un primer partido de semifinales de Champions League donde las apuestas se inclinan a favor de los españoles, pero que los bávaros no están dispuestos a perder. El Allianz Arena será el escenario de este encuentro de infarto. En el Perú, América Tv transmitirá el duelo, mientras que ESPN y Fox Sports harán lo mismo para todo Latinoamérica.



Real Madrid arribó esta mañana a Munich e inmediatamente entrenó con miras al duelo de Champions League ante Bayern Munich. Este será el partido número 25 que ambos equipos enfrenten, los dos han ganado en 11 ocasiones hasta la fecha (dos empates).



El Real Madrid vs. Bayern Munich es el partido más disputado en la historia de la Champions League y esta será la tercera vez desde la temporada 2011-2012 que ambos se enfrentan en semifinales.

Bayern Munich quiere revertir la historia en Champions League y romper la racha de cinco derrotas consecutivas contra Real Madrid, que ya le ha ganado en anteriores ocasiones en el Allianz Arena, templo bávaro.



CANALES QUE TRANSMITIRÁ EN REAL MADRID VS. BAYERN MUNICH



Argentina: ESPN y Fox Sports

Bolivia: ESPN y Fox Sports

Brasil: ESPN y Fox Sports

Colombia: ESPN y Fox Sports

Chile: ESPN y Fox Sports

Paraguay: ESPN y Fox Sports

Uruguay: ESPN y Fox Sports

Estados Unidos: WatchESPN, FOX Sports GO, ESPN Deportes+, FOX Deportes, Fox Sports 1, fuboTV, ESPN Deportes, FOX Soccer Match Pass

Costa Rica: ESPN y Fox Sports

Ecuador: ESPN y Fox Sports

Italia: PremiumSport HD, Canale 5, Premium Play, Roma TV, RSI La 2

Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BBC Radio 5 Live

Puerto Rico: SportsMax 2

Zinedine Zidane del Real Madrid ha asegurado que "no hay nada de favoritismo. Es una semifinal, es distinto lo que pasó en el pasado. Lo bueno es que estamos aquí y lo que queremos es jugar bien, sabiendo que vamos a sufrir".



Para esta ocasión, Bayern Munich no contará con Arturo Vidal, por lo que James Rodríguez podría ser del arranque en el partido de Champions League y precisamente el colombiano demostrará en la cancha lo que Real Madrid se perdió cuando decidió dejarlo ir.

"Nuestros espectadores están fascinados cuando ven jugar a James, ha evolucionado y es fijo en el Bayern, un jugador con fantasía, gran visión de juego y futbolísticamente de lo mejor. Se abrió, transmite que está a gusto en Múnich y es esencial. Aprende alemán y como no es tan fácil, conmigo puede hablar un poco español", sentencia el entrenador Jupp Heynckes.