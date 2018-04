Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO Día, hora y canal TV ida de semifinales de Champions League

Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO. Epañoles y alemanes chocarán por la ida de semifinales de Champions League. En esta nota conoce toda la información del partidazo. ¡Toma nota y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Bayern Munich? El choque se llevará a cabo este miércoles 25 de abril en el Allianz Arena de Alemania, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.

¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Bayern Munich? En Perú arrancará a la 1:45 p.m.. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.



España / 8:45 p.m.

Argentina / 3:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

Brasil / 3:45 p.m.

Bolivia / 2:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York) / 2:45 p.m.

Venezuela / 2:45 p.m.

Perú / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

¿Qué canales transmitirán el R eal Madrid vs Bayern Munich? Los encargados de pasar el partido por Champions League son las cadenas deportivas Fox Sports e ESPN (sí, ambas) para toda Latianomérica. También lo puedes por América TV sen señal abierta solo para Perú.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Bayern Munich vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.