Real Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO. Merengues vs. bávaros disputarán este martes 1ro de mayo el partido decisivo que los llevará a Kiev a disputar la final de la Champions League. De ganar, los españoles estarían llegando a su tercera final consecutiva, pero si los alemanes dan el batacazo en Madrid regresarían al último encuentro de la Liga de Europa luego de seis años.



El Real Madrid vs. Bayern Munich se jugará a la 1:45pm. en el Santiago Bernabéu, templo madrileño cuyas entradas para este encuentro están agotadas desde hace varias semanas. Los dirigidos de Zidane con el marcador a favor buscarán pasar a la final de la Champions League.



Cristiano Ronaldo buscará ampliar su récord de goles y convertirse en el goleador máximo de la Champions League. El Real Madrid domina con tres conquistas de las cuatro últimas ediciones y a un paso de su tercera final consecutiva bajo el mando de Zinedine Zidane.

El Real Madrid aseguró no volverá a cometer el error del pasado, tal como pasó en el partido ante Juventus, donde acabó sufriendo para sellar su agónico triunfo gracias a un penal en la última jugada del partido que fue ejecutado por Cristiano Ronaldo.



CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL REAL MADRID VS BAYERN MUNICH



Argentina: Fox Sports, ESPN2, ESPN

Bolivia: Fox Sports, ESPN2, ESPN

Brasil: Globo, Band, Esporte Interativo, GloboEsporte.com

Canadá: beIN SPORTS CONNECT

Chile: Fox Sports, ESPN2, ESPN

Colombia: Fox Sports, ESPN2, ESPN

Alemania: ORF eins, ZDF, TeleClub Sport Live, Sky Sport 1 HD, SRF zwei, Sky Go Deutschland

España: TV3, Antena 3

Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports GO, Fox Sports 1, FOX Soccer Match Pass



El Bayern Munich no gana en el Bernabéu desde la Champions League 2000/2001 y las apuestas están a favor del Real Madrid, pues no solo se trata de ganar la semifinal, sino que tiene que anotar dos goles en un estadio donde siempre los bávaros sufren para sacar adelante un partido tan importante como el de este martes 1ro de enero.



Para el Real Madrid vs. Bayern Munich, los alemanes no contarán con Arturo Vidal, Kingsley Coman y Manuel Neuer. Además de Arjen Robben y Jerome Boateng por lesiones musculares. David Alaba, que también se perdió la ida, es duda.



James Rodríguez nuevamente será del arranque en el Real Madrid vs. Bayern Munich. Niklas Süle, formará pareja de centrales con Mats Hummels.

Real Madrid vs. Bayern Munich: Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Bayern Munich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba o Rafinha; Javi Martínez; Thiago, James; Müller, Ribery; Lewandowski.



Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR).



Estadio: Santiago Bernabéu.