Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO Horarios y canales por International Champions Cup

Real Madrid vs Bayern Munich EN DIRECTO ONLINE. Españoles y alemanes se miden por International Champions Cup. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y más. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Bayern Munich? Se llevará a cabo este sábado 20 de julio en el NRG Stadium, que seguro tendrá un lleno total de aficionados.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Bayern Munich? Pues a las 7:00 p.m. de Perú y Colombia. 9:00 p.m. de Argentina y Uruguay. 2:00 a.m. del 21 de julio de España.

¿En qué canal pasará el Real Madrid vs Bayern Munich? En latinoamérica lo puedes ver por DirecTV Sports. En España por LaLiga Sports TV. En Estados Unidos ESPN Deportes.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Bayern Munich vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Real Madrid vs Bayern Munich: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Modric, Jovic, Vinicius, Hazard, Benzema.



Bayern Munich: Neuer, Alaba, Kehl, Boateng, Martínez, Ontuzans, Tolisso, Alcántara, Arp, Johansson, Müller.