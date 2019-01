Real Madrid vs Betis: EN VIVO Con Benzema e Isco, chocan por la Liga Santander

Real Madrid vs Betis : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al equipo verde este domingo por en el estadio Benito Villamarín por la fecha 19 de la Liga Santander. Real Madrid va por un triunfo ante Betis para meterse en la pelea por el título. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (18:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo y LaLiga TV para España)



Real Madrid vs Betis será el encuentro que cierre la jornada del fin de semana y la primera rueda de la Liga Santander para el equipo del técnico Santiago Solari, con pocas opciones por el momento para pelea LaLiga.



Al cierre de los partido de ida, el Real Madrid vs Betis cualquier resultado adverso para los merengues podría resignar sus aspiraciones de ganar la liga. El líder Barcelona tiene una ventaja de 10 puntos los madridistas y que podría extenderse hasta los 13 puntos luego del choque de los azulgranas ante Eibar.



La clave del partido Real Madrid vs Betis, pasa por la presión de conocer el resultado de Barcelona, además del Atlético Madrid -que marcha segundo- ante Levante y Sevilla (3°) frente Athletic Bilbao. A ello, se suma el rival Betis, que podría sentenciar a los merengues a la pelea por los puestos de clasificación a los torneos europeos.

En la previa del Real Madrid vs Betis, los blancos ocupan el quinto lugar de la tabla, fuera de la zona de Champions League y con solo dos puntos de ventaja sobre Getafe y cuatro respecto al rival de turno.



Pero el panorama de la Liga se agudiza con las bajas de Courtois, Toni Kroos, Marcos Llorente, Gareth Bale, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Y con Vinicius en pleno proceso gripal. Así el once para el partido Real Madrid vs Betis estará mermado.



Solari en entredicho con Isco tendrá que recurrir al atacante que busca demostrar su valía y el partido Real Madrid vs Betis podría ser su gran oportunidad. El joven Brahim Díaz aparece como otra opción.



Así el regreso de Navas, Varane, Isco, Marcelo,Ceballos y Modric está casi asegurado con miras al Real Madrid vs Betis. Los locales llegan al encuentro con tres partidos seguidos sin ganar (dos empates)

El técnico local Quique Setién encara el Real Madrid vs Betis con la esperanza de recuperar a tiempo a Júnior Firpo, pero con la ausencia de Takashi Inui y Sidnei Rechel. Apuntan al equipo titular Andrés Guardado, William Carvalho, Sergio Canales y Giovani Lo Celso.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Betis :



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Ceballos; Isco, Vinicius y Benzema.

Betis : Pau López; Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Junior o Tello; Lo Celso, Willian Carvalho, Guardado, Canales; y Loren.



