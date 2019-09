Real Madrid vs Brujas: Día, hora y canal de TV para seguir partido por Grupo A de Champions League

Real Madrid vs Brujas HORA | CANAL | TRANSMISIÓN . Los 'Galácticos' vuelven a escena y se miden este martes por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League. El duelo está pactado para las 11 :55 a.m. en el estadio Santiago Bernabéu y que puedes seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Brujas vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en la Casa Blanca.



Los galácticos llegan a este Real Madrid vs Brujas con la intensión de limpiarse el rostro luego de la dura derrota 3-0 ante el PSG, un tema que ha ya parece superar con sus tres partidos ligueros contra Sevilla (1-0), Osasuna (2-0) y Atlético de Madrid (0-0).



Zinedine Zidane hace recordar a los hinchas que llegan a este Real Madrid vs Brujas últimos en el Grupo A con cero puntos, detrás de PSG, líder con tres unidades, Brujas y Galatasaray con un punto.



'Zizou' apuesta nuevamente por su delantera conformada por Gareth Bale, Karim Benzema y Eden Hazard, quien aún está en deuda con los hinchas madridistas. Marcelo, sigue siendo duda para DT debido a que no ha entrenado con normalidad. También volvería al juego Luka Modric y también Francisco Alarcón 'Isco'



Real Madrid vs Osasuna: Gol de Viunicius (Video: DirecTV)

Los belgas afrontan este Real Madrid vs Brujas en el Santiago Bernabéu como invicto en esta temporada, donde es líder, pero sin el favoritismo que hoy tiene el tricampeón de la Champions.



"Es un gran partido. Todo jugador quiere disputar algo así. Marcar en el Santiago Bernabéu es un sueño, todo es posible", dijo el delantero senegalés Mbaye Diagne.



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho - Modric (o James), Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Hazard.



Brujas: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol - Vanaken, Rits, Vormer - Dennis, Okereke, Diatta.