Real Madrid vs Brujas EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los galácticos pisan este miércoles Bélgica para cerrar la fase fase de grupos de la Champions League, pero con la tranquilidad de tener el boleto a la siguiente fase en los bolsillos. El duelo pactado en el estadio Jan Breydel, desde las 3:00 p.m., lo puedes seguir por la señal de ESPN2 para Latinoamérica.

¿Vas a seguir el Real Madrid vs. Brujas vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Bélgica.

Para este Real Madrid vs Brujas, Zinedine Zidane ha preferido darle descanso a jugadores consagrados como Sergio Ramos y Toni Kroos, pensado en el clásico ante Barcelona en el Camp Nou de la próxima semana. A estas ausencias se suma la de Eden Hazard, por una lesión en el tobillo derecho y la de Marcelo por una fatiga muscular. También quedaron fuera de la nómina Marco Asensio, James Rodríguez y Lucas Vázquez, todos baja por lesión. aunque para esta ocasión se recupera a Nacho Fernández y Gareth Bale.

Pese ala recuperación de Gareth Bale, Zinedine Zindane prefiere no arriesgar a la filosa punta de lanza que tiene de cara al clásico ante Barcelona, la próxima semana, y prefiere no exigirlo. Teniendo en cuenta que en Bélgica no se juega nada el DT de Real Madrid habría decidido darle todo el protagonismo del ataque al brasileño Vinicius Junior.

Este Real Madrid vs Brujas será una oportunidad de oro para Vinicus Junior, quien no jugaba como titular desde la derrota contra el Mallorca en octubre, pero Zidane empezó a darle horas de vuelo como ante Espanyol. En Bélgica se asociará con Luka Jovic quien ha tenido escasos minutos y junto al brasileño tendrá la oportunidad de demostrar por que son jugadores del Real Madrid.

Real Madrid vs Brujas En vivo

Los dueños de casa llegan a este Real Madrid vs Brujas como líderes de su Liga con una amplia ventaja de 7 puntos sobre el Gent, segundo. Philippe Clement recupera a su capitán, el centrocampista holandés Ruud Vormer, castigado con tres partidos de suspensión tras su expulsión en el Santiago Bernabéu por insultar al árbitro. Aunque no dispondrá de Clinton Mata y Krépin Diatta, expulsados en la visita del equipo a Estambul. Mientras que el defensa Simon Deli apura los plazos para intentar recuperarse y el defensa croata Matej Mitrovic no ha jugado desde inicios de noviembre por lesión.

Real Madrid vs Brujas | Problables Alineaciones

Brujas: Mignolet; Odilon, Ricca, Mechele, Sobol; Vanaken, Éder Álvarez, Vormer; Schrijvers, Okereke y Sankhon.

Real Madrid: Areola; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Isco; Vinicius, Rodrygo y Jovic.