Real Madrid vs Brujas: ¿Dónde y cuándo partido por la segunda fecha del Grupo A de Champions League

Real Madrid vs Brujas. 'Blancos' reciben a los 'Negriazules' por la segunda fecha del Grupo A de Champions League. El equipo de Zidane busca su primer triunfo en el certamen. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡No te lo pierdas!



¿Cuándo y dónde se juega el Real Madrid vs Brujas? Pues este martes 1 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados del cuadro merengue.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Brujas? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 11:55 a.m. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Washington D. C) a las 12:55 del mediodía. En Argentina, Chile y Brasil a la 1:55 p.m. En España a las 6:55 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Brujas? Fox Sports 2 será el encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica. En España por Movistar+ y Mitele Plus. En Estados Unidos por B/R Live, TNT USA, TUDN Radio, UniMás, Univision NOW, TUDN USA, TUDN en Vivo y Watch TNT.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Brujas vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.



Zinedine Zidane contará con el regreso de Marcelo e Isco Alarcón para enfrentar a Brujas de Bélgica. Pero sacó de convocatoria a Gareth Bale y James Rodríguez por lesión. Tampoco está el juvenil Rodrygo.