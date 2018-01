Real Madridvs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO El cuadro merengue se enfrenta al equipo celeste hoy en el Estadio de Balaídos por la fecha 18 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar a Celta de Vigo para mantener esperanzas por el título español. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América) (20:45 p.m. horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



Con la obligación de ganar para no descolgarse de la pelea por Europa pero también con un ojo en el Camp Nou, donde el jueves se jugará ante el Barça el pase a los cuartos de final de la Copa, el Celta desafiará al Real Madrid en Balaídos, donde el curso pasado lo apeó en cuartos del torneo copero.



Unzué necesitará dosificar su once después del exigente choque ante el Barcelona. Su equipo arrinconó a los azulgranas en el primer tiempo con una asfixiante presión pero sufrió en el segundo, cuando su rival, mucho más fresco, tuvo el dominio del balón.



El plan del Celta no variará demasiado, pese a que al técnico celeste teme las rápidas y peligrosas transiciones del Real Madrid. El equipo vigués no sabe jugar a defenderse; sufre cuando se echa atrás, pese a que también dispone de atacantes veloces -Aspas y Pione Sisto- para hacer daño con el contraataque.

Ambos se mantendrán en la línea de ataque, en la que podría entrar Emre Mor en la banda derecha, lo que conllevaría que Aspas jugaría en punta y el uruguayo Maxi Gómez esperaría su oportunidad en el banquillo.



Con la entrada del chileno Hernández por Jozabed, Unzué buscará refrescar el centro del campo y dotarlo de más músculo para contrarrestar el poderío del trivote blanco. Le acompañarán Lobotka, en un gran momento de forma, y la duda está en si repite Wass o entra el serbio Radoja.



Asegurada la vuelta de Rubén Blanco a la portería tras descansar en Copa y con la duda de si el argentino Roncaglia tiene minutos, la lógica apunta a que Cabral formará en el centro del eje junto a Sergi Gómez, con Hugo Mallo en el lateral derecho y Jonny en el izquierdo, pues el nuevo fichaje celeste, Robert Mazan, no ha entrado en la convocatoria.



El Real Madrid necesita un triunfo que le permita no perder de vista al Barcelona y al Atlético, que le preceden en la tabla.



Olvidada ya la derrota ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu que puso fin al 2017, los blancos han arrancado el nuevo año con la tranquilidad de haber dejado bien encarrilada la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Numancia tras ganar a domicilio por 0-3.

Dar continuidad a ese resultado fuera de casa podría ayudar al equipo, que no vence como visitante en liga desde que lo hiciera en Getafe el pasado catorce de octubre. Una derrota ante el Girona y dos empates a cero frente al Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao respectivamente es el balance de las tres salidas anteriores en el torneo de la regularidad.



A juzgar por los precedentes inmediatos, Balaídos podría ser un buen escenario para espantar los miedos lejos de casa puesto que el Real Madrid salió victorioso en nueve de los últimos doce enfrentamientos que tuvieron lugar allí. Se da la circunstancia, además, de que en cinco de los siete previos sobre ese césped marcó al menos un gol Cristiano Ronaldo.



Ausente en la convocatoria para jugar frente al Numancia, el portugués volverá a un once titular que contará con dos ausencias notables como son la del delantero francés Karim Benzema y la del zaguero Sergio Ramos.



Al primero de ellos le fue diagnosticada a la vuelta de vacaciones una lesión en el músculo bíceps femoral de la pierna derecha mientras que el defensa internacional español sufre problemas en el sóleo izquierdo.



Esas circunstancias obligarán al técnico Zinedine Zidane a recomponer la alineación. Así el eje de la retaguardia podría ser para Varane y Nacho, quienes resguardarán a un Keylor Navas que volverá a ocupar puesto bajo los palos. Más dudas hay en la zona de ataque, donde el galés Gareth Bale podría ser de la partida al igual que en Soria.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Celta de Vigo:



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Radoja o Wass, Hernández; Emre Mor, Pione Sisto y Aspas.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Cristiano Ronaldo.

