Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO partidazo en el inicio de La Liga de España  

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los 'Galácticos' inician su la temperada visitando a los celestes en la primera fecha de La Liga. El duelo en el estadio Balaídos está pactado, desde las 10:00 a.m., será transmitido por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Celta de Vigo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Vigo.

Los merengues llega a este Real Madrid vs Celta de Vigo con un equipo renovado por Zinedine Zidane, pero que tendrá que hacer esperar a los hinchas para ver a su máxima estrella, Eden Hazard, quien quedó fuera del lista de convocados por una lesión.



Eden Hazard sufrió rotura muscular en el ultimo entrenamiento y quedó descartado para el Real Madrid vs Celta de Vigo y las próximas dos jornadas. Esto hará que Zinedine Zidane salga con 5 defensas en el fondo.



Militao será lla única cara nueva del once, con Dani Carvajal en el lateral derecho si se produce definitivamente la revocación por parte de la RFEF de la sanción que arrastraba del pasado curso.



Isco Alarcón, Jovic, Vinicius y Lucas Vázquez pelean por un puesto junto a Benzemá en el Real Madrid vs Celta de Vigo. El resto pasarán a formar parte de una banca de lujo.

Real Madrid: Benzema anotó triplete ante Fenerbahce por la Audi Cup ¡GOLAZO!

Los locales llegan a este Real Madrid vs Celta de Vigo con muchas dudas más aún con las últimas dos derrotas ante Tenerife y Lazio. Lazona defensiva es el talón de Aquiles de los dirigidos por Fran Escribá. Así como Eden Hazard los celestes sufren la baja de su conductor el turco Okay Yokuslu, que no llegará al estreno liguero por una lesión.



El técnico apostará por el último fichaje, Pape Cheikh, quien entrará a la zona medular a pesar de realizar únicamente tres entrenamientos con el grupo. El ex del Olympique de Lyon formaría junto a Lobotka en la zona de creación, con Denis Suárez tirado a la banda izquierda y Brais Méndez a la derecha. En ataque, estará el uruguayo Gabriel "Toro" Fernández junto a Aspas.



Real Madrid vs Celta de Vigo: Alineaciones probables:



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y 'Toro' Fernández.



Real Madrid: Courtois; Carvajal u Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.