Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO Zidane se reestrena en la Liga Santander

Real Madrid vs Celta de Vigo : EN VIVO EN DIRECTO Con el regreso de Zinedine Zidane, el cuadro merengue enfrenta al equipo celeste este sábado en el Santiago Bernabéu por la fecha 28 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Celta de Vigo para coronar el retorno del DT francés. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2) (16:15 horas españolas) (TV: LaLiga TV Bein Sports)



Real Madrid vs Celta de Vigo será el partido marco del regreso luego de 9 meses de Zinedine Zidane al banco del equipo blanco tras el fracaso prematuro en la presente temporada. Los merengues no tienen opciones a pelear por ningún el título tras la eliminación de la Champions League.



El primer partido que dirigirá Zinedine Zidane luego de una semana de trabajo será bajo el calor del hincha en su propia casa: el Bernabéu. Se espera una ovación en la previa del Real Madrid vs Celta de Vigo para uno de los entrenadores más exitosos del club.



La afición espera una nueva alegría, con un triunfo, y sobre todo optimismo más allá del encuentro Real Madrid vs Celta de Vigo. El plantel merengue y su técnico tienen un solo objetivo: ganar todos los partidos que quedan de LaLiga y esperar lo que ocurra con Barcelona y Atlético Madrid en el camino.



Zinedine Zidane empezó su trabajo y de inmediato convocó a Isco y Marcelo para duelo Real Madrid vs Celta de Vigo, dos jugadores relegados por Solari, y con los cuales el DT logró sendos títulos.

Eder Militao fichó seis temperadas por Real Madrid

No obstante, Zidane tendrá que rearmar su equipo con cinco bajas: Casemiro suspendido, Dani Carvajal, Marcos Llorente, Vinicius y Lucas Vázquez, lesionados. Pero podría incluir a Keylor Navas en el equipo titular para el Real Madrid vs Celta de Vigo. Además de Odriozola y Ceballos.



Real Madrid se ubica en el tercer puesto de la tabla pero con 12 puntos de diferencia respecto al líder Barcelona y a cuatro del segundo Atlético Madrid. La hazaña es muy complicada por ello no puede ceder ningún punto.

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO El regreso de Zinedine Zidane por la Liga Santander Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO El regreso de Zinedine Zidane por la Liga Santander

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Celta de Vigo:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.

Celta de Vigo : Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.