Real Madrid se enfrenta al CSK Moscú en un partido de trámite para el equipo español, ya clasificado a la siguiente fase de la Champions League. Mientras que para los rusos significa la oportunidad de alcanzar el tercer lugar de la llave del Grupo G. El duelo se jugará EN VIVO en el Santiago Bernabéu desde las 12:55 p.m. y en Trome.pe encontrarás todos los detalles de este emocionante encuentro; además de toda la previa, jugadas, goles y la polémica de este partido previo a la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubes.



Fox Sports será el canal encargado de transmitir el Real Madrid vs. CSK Moscú. Mientras que beIN Sports lo hará para todo Europa y Asia. Canales PPV como DAZN, Univision Deportes SporTV y Facebook también transmitirán el partido por Champions League.

Para el Real Madrid vs. CSKA Moscú , los blancos tratarán de cerrar con una victoria ante su público esta primera fase de Champions League, antes de luchar por el Mundial de Clubes la próxima semana. "Saldremos a ganar", dijo el DT Santiago Solari, quien no quiso adelantar si aprovechará para hacer rotaciones y darle descanso a sus máximas estrellas, pero dándole más oportunidad a Vinicius Junior, quien "ha superado todas las expectativas".



El Real Madrid vs. CSKA Moscú podría ser la ocasión para volver a introducir a Marcelo, que se entrena con normalidad con el grupo, tras superar una sobrecarga en el muslo, pero al que Solari dejó fuera el fin de semana pasado en el partido contra el Huesca (1-0).



En tanto, aunque no tenga nada que perder, el Real Madrid no podrá descuidarse ante un CSKA que ya le ganó en la ida en Moscú (1-0) y que se juega en este encuentro la posibilidad de acabar tercero de la llave y así clasificarse a la Europa League .



Tercer clasificado en la liga rusa, a cuatro puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo, el CSKA llega a este encuentro animado tras ganar el fin de semana al Yenisey (2-1).



El técnico del CSKA, Viktor Goncharenko, tiene la duda para este encuentro del brasileño Rodrigo Becao, con molestias en un muslo, aunque el sábado pasado se mostraba optimista.



Equipos probables: