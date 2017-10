EN VIVOReal Madrid vsEibarONLINE TV El cuadro merengue enfrenta esta domingo al club de los 'Armeros' en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 9 de la Liga Santander. Real Madrid necesita un triunfo para no alejarse del líder Barcelona, que venció a Málaga. (TV: DirecTv para América | Movistar Partidazo para España) (1:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) Sigue el MINUTO A MINUTO, las incidencias y goles por Trome.pe



El Real Madrid vs Eibar tendrá de antemano la presión del resultado de Barcelona, que amplió la diferencia a ocho puntos. El equipo de Cristiano Ronaldo es tercero, tiene 17 puntos y los azulgranas sumaron 25.



El técnico Zinedine Zidane buscará recuperar la fuerza como local. En el Bernabéu dejó escapar siete puntos. Por ello, el Real Madrid vs Eibar podría ser el segundo triunfo seguido de la temporada en casa.



Zinedine Zidane tendrá que capear el momento armar su equipo y afrontar la seguidilla de partidos. Las lesiones le juegan en contra. Keylor Nacas se lesionó ante Tottenham por la Champions League.

Mira el último empate 1-1 de Real Madrid ante Tottenham por la Champions League:

Real Madrid 1-1 Tottenham: resumen y goles

Se volvió a sentir Raphael Varane y sería sustituido por Nacho en defensa. Por ello, las rotaciones en el equipo Zidane se darán más por necesidad que por convicción. Theo Hernández entraría por Marcelo. Se suman las bajas conocidas de Dani Carvajal, Mateo Kovacic y Gareth Bale.



En el caso del rival de turno, los 'Armeros' encaran con poco optimismo el duelo Real Madrid vs Eibar tras cuatro partidos sin ganar (un empate y tres derrotas) y siete puntos, que lo ubican en el puesto 16 de la tabla. Además sufren la baja de Iván Ramis.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Eibar:



Real Madrid: Casilla; Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Toni Kroos, Isco; Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.



Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Oliveira, Gálvez, Juncá; Escalante, Dani García, Bebé, Inui y Enrich.

