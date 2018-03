Real Madrid vs Eibar: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Eibar : EN DIRECTO ONLINE TV Los merengues enfrentan al cuadro 'Armero' este sábado en el estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 28 de la Liga Santander. Real Madrid busca unb triunfo ante Eibar sostenerse en zona de clasificación a Champions League. (7:00 a.m.) (TV: ESPN para América) (13:00 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



El Real Madrid vs Eibar es clave para ambos equipos que han trazado sus objetivos en la Liga española en la clasificación a los torneos europeos. Los madridistas quieren asegurar un lugar en la Champions League y los 'Armeros' alcanzar la zona de Europa League.



Incluso el Real Madrid vs Eibar para los merengues supone el intento de arrebatar el segundo lugar al Atlético Madrid para no quedar tan relegados del líder Barcelona, con el que mantienen una larga distancia de 15 puntos.



Por el otro lado, el Real Madrid vs Eibar en un escollo complicado para el cuadro local, que desde el octavo puesto intenta llegar al sexto, que le otorgaría un cupo a la Europa League. Por ahora está a solo dos puntos del Villarreal y tres de Sevilla. Para ello tendrá que conseguir un resultado único en su historia: ganarle por primera vez al equipo de Zinedine Zidane.

Real Madrid 2-1 PSG: resumen y goles

Parece que las luces en el equipo de Zidane volvieron a encenderse tras lo demostrado en la Champions League, en donde consiguió imponerse con dos victorias contundentes al PSG en los octavos de final.



El cambio de prioridades de Zidane obligará a apuntar a la Champions League sin dejar de puntuar en la liga española. Así, para el Real Madrid vs Eibar la titularidad de Isco Alrcón y Gareth Bale sería un opción casi segura. Pero también a la espera de la plenitud física de Toni Kroos y Luka Modric.



Cristiano Ronaldo fue convocado junto a Karim Benzema y serían los atacantes que presentará el Real Madrid ante Eibar. Toda la plantilla está disponible. Eibar, que dirige José Luis Mendilibar, aportará por Pedro León.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Eibar:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo; Kroos, Modric, Isco, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Paulo, Cote; Dani García, Diop, Pedro León, Jordán, Inui; y Kike García.

