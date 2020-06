Real Madrid vs Espanyol EN DIRECTO. ‘Blancos’ visitan este domingo 28 de junio a los ‘Blanquiazules’ en el RCDE Stadium por la fecha 32 de LaLiga Santander de España. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios y canales. ¡No te lo pierdas!

Luego del amargo empate de Barcelona frente a Celta de Vigo (2-2), Real Madrid tiene la gran oportunidad de sacar diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato español.

Si Real Madrid de Zinedine Zidane derrota a Espanyol, tendrá 2 puntos más que Barcelona, a falta de 6 jornadas para el final del torneo. Los ‘merengues’ no pierden desde el reinicio de LaLiga.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS ESPANYOL

A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 4:00 p.m. de Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Miami). A las 5:00 p.m. de Argentina, Brasil y Uruguay. A las 10:00 p.m. de España.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ESPANYOL

ESPN 2 para Latinoamérica. Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Movistar+ para España. Blue To Go Video Everywhere y Sky HD para México. beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA y beIN SPORTS para Estados Unidos.

