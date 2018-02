Real Madrid vs Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'blanco' visita este martes a los 'blanquiazules' en el RCDE Stadium por la fecha 26 de la Liga Santander. El partido arranca a las 2:00 p.m. de Perú (8:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Espanyol vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid (3° con 51 puntos) enfrentará a Espanyol en busca de un nuevo triunfo para acortar diferencia de unidades con Atlético de Madrid (2°con 58 puntos) y Barcelona (1° con 65 puntos).



Real Madrid viene de 5 triunfos consecutivos (1 por Champions League ante PSG), por lo que espera seguir en esa senda cuando juegue ante Espanyol en condición de visita.



Para el cotejo con Espanyol, Real Madrid no podrá contar con Marcelo, Jesús Vallejo, Toni Kroos y Luka Modric, por lo que el centro del campo lo ocuparán Mateo Kovacic e Isco Alarcón.



Espanyol, por su parte, acumula 4 empates al hilo y se ubica en la casilla 15 de la Liga Santander. ¿Levantarán ante Real Madrid jugando en casa?



Real Madrid vs Espanyol: Alineaciones probables



Espanyol: Diego López; Marc Navarro, Óscar Duarte, David López, Aarón; Jurado, Carlos Sánchez, Darder, Granero; Baptistao y Gerard Moreno



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema