Real Madrid vs Espanyol: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la Liga Santander

Real Madrid vsEspanyol: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue se enfrenta al equipo perico este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 7 de la Liga Santander. Real Madrid sin margen de error ante Espanyol para evitar que Barcelona sea inalcanzable. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610 para América) (TV: 20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo en España)



Un resultado adverso para Zinedine Zidane en el Real Madrid vs Espanyol podría ser decisivo y de forma prematura respecto a las opciones del cuadro merengue de conseguir el título de la Liga.



El punto de quiebre que se espera del Real Madrid vs Espanyol es volver a recuperar la sendsa habitual del triunfo en casa, en el Bernabéu, dónde los madrididistas no han gando en lo que va de la temporada de la Liga y perdieron siete puntos, los mismos que lo distancia del líder Barcelona.



No obstante, el Real Madrid vs Espanyol podría ser la ratificación del alza del equipo de Cristiano Ronaldo, que no loha logrado encadenar tres victorias seguidas de forma oficial en la temporada.

Así la última victoria 3-1 del Real Madrid ante Borussia Dortmund por la Champions League:

Real Madrid 3-1 Borussia Dortmund: goles y resumen

Pero para Real Madrid el camino no será fácil debido a bajas por lesión de Karim Benzema, Marcelo, Mateo Kovacic, Dani Carvajal y Theo Hernández. Se suma la de Gareth Bale, por precaución.



Así, Zinedine Zidane seguiría confiando en Marco Asensio, Dani Ceballos y sus dos jugadores claves Vázquez e Isco. La sorpresa sería Achraf en el once titular.



Espanyol en racha tras sumar tres partidos seguidos sin perder desafía a la historia que señala que no ha ganado como visitante al Real Madrid hace más de 20 años. Las soluciones ofensivas del equipo de Quique Sánchez son Darder, Jurado y Baptistao. Pero tendrá que sobrellevar la baja de Pablo Piatti y Víctor Sánchez lesionados. El atacante Álvaro Vázquez vuelve.

Alineaciones probables Real Madrid vs Espanyol:



Real Madrid: Keylor Navas; Achraf, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Marco Asensio y Cristiano Ronaldo.



Espanyol: Pau López; Marc Navarro, David López, Hermoso, Aarón; Diop, Darder, Fuego; Baptistao, Jurado y Gerard Moreno.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.