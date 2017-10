Real Madrid vs Fuenlabrada: EN VIVO EN DIRECTO VER DIRECTV ONLINE partido por Copa del Rey

Real Madrid vs Fuenlabrada: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro merengue vista este jueves al modesto Fuenlabrada en el Estadio Estadio Fernando Torres por los dieciseisavos ida de Copa del Rey. El partido iniciará a las 2:30 p.m. por la señal de DirecTV. No te pierdas el minuto a minuto.



Real Madrid iniciará su camino en la Copa del Rey ante Fuenlabrada, un equipo de la Segunda División de España que seguro sueña con dar la sorpresa en el torneo.



Para este duelo frente a Fuenlabrada, Real Madrid alineará a varias de sus estrellas. Los únicos jugadores que descansarán son Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, quienes estuvieron en la gala de Londres The Best 2017 de la FIFA.



Real Madrid viene de una goleada 3-0 sobre Eibar por la fecha 9 de la Liga Santander. Los blancos ganaron con goles de Asensio y Marcelo en el Estadio Santiago Bernabéu.



Fuenlabrada, por su parte, acumula 3 triunfos consecutivos en el torneo de ascenso, donde marchan en el puesto 2. Pero la tarea más difícil la tendrán este jueves ante Real Madrid por la Copa del Rey.



La Copa del Rey es el único torneo que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no hay podido ganar como jugador y técnico. ¿Lo podrá hacer ahora? El tiempo lo dirá.



Real Madrid vs Fuenlabrada: Alineaciones probables



Fuenlabrada: Codina; Dani, Cata Díaz, Armando, Fran; Luis Milla, Paco Candela o Atienza, Yaw, Hugo Fraile, Quero; y Dioni.



Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Nacho, Marcelo; Marcos Llorente, Ceballos, Kroos o Asensio, Lucas Vázquez; Benzema y Borja Mayoral.