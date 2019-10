Real Madrid vs Galatasaray: 'Blancos' viajaron a Estambul sin estos cracks para partido clave por Champions League

Real Madrid no atraviesa un gran momento. El último sábado cayó con Mallorca de visita y cedió el liderato de LaLiga a Barcelona. Y como si esto fuera poco, no podrá contar con varios de sus cracks para importante partido con Galatasaray por Champions League.



Zinedine Zidane dio la lista de convocados para enfrentar a Galatasaray y no aparecen Gareth Bale, Luka Modric y Lucas Vázquez. Ninguno jugó con Mallorca por lesión.



Los que sí quedaron aptos en Real Madrid son: Toni Kroos, Eden Hazard y Dani Carvajal. Zinedine Zidane tendrá que hacer varias modificaciones en su once titular para Champions League.

Real Madrid no puede pensar en lo ocurrido en Mallorca, ya que marcha último en el Grupo A de Champions League con apenas 1 punto a falta de 3 jornadas. Por ello está obligado a derrotar a Galatasaray (3°) en Estambul.



Real Madrid y Galatasaray se verán las caras este martes 22 de octubre en el Türk Telekom Arena por el Grupo A de Champions League, desde las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España).