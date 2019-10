Real Madrid vs Galatasaray: Radamel Falcao y todas las estrellas que no estarán este martes por Champions League

Real Madrid y Galatasaray jugarán un partido clave por la tercera fecha del Grupo A de Champions League. Equipos están obligados a ganar los 3 puntos para seguir en la pelea por el pase a octavos de final. Ambos solo tienen un punto y son últimos.



Galatasaray , que será local en el Türk Telekom Arena de Estambul, tiene una baja de consideración para recibir a Real Madrid. Se trata del colombiano Radamel Falcao , quien no puso superar lesión al tendón de Aquiles.



Fatih Terim, técnico de Galatasaray, quiso esperar hasta último momento a Radamel Falcao, pero al final no lo puso en la lista de convocados y se perderá el choque por Champions League.



Real Madrid, por su parte, no podrá contar con 3 de sus habituales titulares por lesión: Luka Modric, Gareth Bale y Lucas Vázquez no viajaron con el conjunto 'blanco'. Tampoco están Marco Asensio y Nacho.



Pero no todo es malas noticias para Real Madrid, ya que recuperó a Toni Kroos y Eden Hazard. Ahora dependerá de Zinedine Zidane armar el once ideal para ganar de visita a Galatasaray.