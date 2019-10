Real Madrid vs Galatasaray EN VIVO Se miden en Estambul por la fecha 3 del Grupo A de Champions League

Real Madrid visitará este martes a Galatasaray en el Türk Telekom Arena de Estambul por la fecha 3 del Grupo A de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



Real Madrid de Zinedine Zidane está obligado a ganar a Galatasaray para salir del último lugar del Grupo A de Champions League. 'Blancos' aún no pueden ganar en la competencia y sus hinchas empiezan a preocuparse.



Real Madrid no solo la pasa mal en la Champions League. El último fin de semana cayó 1-0 con Mallorca fuera de casa y cedió el liderato de LaLiga a su eterno rival, Barcelona. Culés le sacaron un punto de ventaja.

Para medirse con Galatasaray, Real Madrid recuperó a Toni Kroos y Eden Hazard. Pero no podrá contar con los lesionados Luka Modric, Gareth Bale y Lucas Vázquez. Tampoco están Marco Asensio y Nacho Fernández.



En el otro bando, Galatasaray llega con una baja de consideración. Se trata del delantero colombiano Radamel Falcao, quien no superó lesión y quedó fuera de convocatoria de los 'Leones'.



La última vez que Real Madrid visitó a Galatasaray por Champions League, los 'merengues' golearon 6-1 con triplete de Cristiano Ronaldo. Fue un 17 de setiembre de 2013 con Carlo Ancelotti de entrenador.

Real Madrid vs Galatasaray: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos, Hazard; James, Benzema.



Galatasaray: Muslera; Luyindama, Donk, Texeira, Mariano; N'Zonzi, Seri, Nagatomo, Belhanda; Babel, Andone.