Real Madrid vs. Getafe EN VIVO vía Directv Sports se enfrentarán este domingo 2 de enero desde las 8:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 19 de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Movistar LaLiga, Star+, ESPN+ y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Coliseum Alfonso Pérez y el árbitro Mario Melero López se encargará de impartir justicia. Actualmente, Real Madrid ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones, con 46 puntos, en tanto que Getafe se encuentra en la casilla número 16 con tan solo 15 unidades.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

Estados Unidos – 5.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 7.00 a. m.

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Texas

Perú – 8.00 a. m.

Ecuador – 8.00 a. m.

Colombia – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 8.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 9.00 a. m.

Venezuela – 9.00 a. m.

Argentina – 10.00 a. m.

Chile – 10.00 a. m.

Uruguay – 10.00 a. m.

Brasil – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Portugal – 1.00 p. m.

Inglaterra – 1.00 p. m.

Italia – 2.00 p. m.

España – 2.00 p. m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Getafe?

Argentina: Star+, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

Bolivia: Star+

Brasil: Star+, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Ecuador: DIRECTV Sports App, Star+, DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, Star+

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, Star+, DIRECTV Sports App

El nuevo proceso de Carlo Ancelotti al mando de los ‘Merengues’ viene siendo exitoso, aunque ahora tendrán que demostrar ese poderío en el reinicio del campeonato. Luego de unos días de descanso, los jugadores volvieron a los entrenamientos, pero algunas noticias negativas se fueron presentando poco a poco.

Vinícius Junior y Luka Jović dieron positivo a las pruebas de coronavirus (COVID-19) y se perderán los primeros juegos del año 2022. En tanto, Thibaut Courtois dio negativo en los exámenes más recientes que le realizaron y podrá estar en la cancha.

Sin duda, por actualidad, la ausencia de ‘Vini’ será más que notoria en la zona de ataque. El brasileño ha sido clave en el equipo hasta ahora, con 10 goles y cuatro asistencias, y esta vez dejará solo en el frente ofensivo al francés Karim Benzema, quien lleva 15 tantos y siete habilitaciones.

Por otro lado, Getafe llega con la gran necesidad de un triunfo y buscará aprovechar que el rival llega disminuido. El entrenador Quique Sánchez Flores alista la estrategia ideal para mantener el invicto de cinco partidos que llevan en LaLiga Santander: ganaron dos veces e igualaron en las tres ocasiones restantes.

La última vez que el ‘Geta’ consiguió imponer condiciones fue en la jornada anterior, curiosamente en casa: 1-0 sobre Osasuna, con gol de Darío Poveda. En condición de local, el club ganó tres de los últimos cuatro cotejos y en el presente año logró registrar un 0-0 con Real Madrid (15 de abril).

Real Madrid vs. Getafe: historial de partidos

En la lista de los 10 partidos Real Madrid vs. Getafe más recientes, las estadísticas indican un notorio favoritismo para los ‘Merengues’: ganaron en ocho ocasiones. Por su parte, los ‘Azulones’ solo han podido disfrutar de dos empates como mejores resultados en ese lapso de tiempo.

18-04-2021: Getafe 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

09-02-2021: Real Madrid 2-0 Getafe - LaLiga Santander

15-09-2020: Real Madrid 6-0 Getafe - Amistoso

02-07-2020: Real Madrid 1-0 Getafe - LaLiga Santander

04-01-2020: Getafe 0-3 Real Madrid - LaLiga Santander

25-04-2019: Getafe 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

19-08-2018: Real Madrid 2-0 Getafe - LaLiga Santander

03-03-2018: Real Madrid 3-1 Getafe - LaLiga Santander

14-10-2017: Getafe 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander

16-04-2016: Getafe 1-5 Real Madrid - LaLiga Santander

Real Madrid vs. Getafe: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois/Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro; Marco Asensio, Karim Benzema y Eden Hazard.

Getafe: David Soria; Stefan Mitrovic, Erick Cabaco, Jorge Cuenca; Damián Suárez, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Carles Aleñá, Mathías Olivera; Enes Ünal y Sandro Ramírez.