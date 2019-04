Real Madrid vs Getafe: EN VIVO Con Benzema, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Getafe : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta a los 'Azulones' este jueves en el estadio Coliseum Alfonso por la fecha 34 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo para sellar su cupo a la próxima Champions League. (2:30 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Movistar Partidazo LaLiga para España)



El partido Real Madrid vs Getafe no será nada fácil para los merengues del técnico Zinedine Zidane. Existen obligaciones de ambos equipos y tienen los mismos objetivos en el horizonte: la presencia en la Champions League 2019-2020.



En la previa del Real Madrid vs Getafe, el cuadro blanco se ubica en el tercer lugar con 64 puntos y su rival es cuarto con 54 unidades. Los Azulones pelean con Valencia (5° con 52 puntos) y Sevilla (6° con 52 puntos) la última plaza a la Champions. Incluso lso merengues con 10 puntos de ventaja todavía no tienen seguro su lugar en el máximo torneo europeo.



Además, si los de Zidane caen derrotados en el partido Real Madrid vs Getafe, el panorama sería más complicado y la foto final de LaLiga podría ser una verdadera pesadilla. Los blancos se acercarían a siete del cuarto lugar y lo peor es que quedarían a 16 de su clásico rival Barcelona y perderían las esperanzas de ocupar el segundo lugar que ostenta Atlético Madrid (71 unidades), que venció a Valencia.



Con miras al Real Madrid vs Getafe, el atacante Karim Benzema será la pieza clave en el ataque blanco. El francés ha marcado ocho goles en seis partidos seguidos, y le valió un registro histórico, que ni Cristiano Ronaldo pudo lograr.

Real Madrid vs Athletic Club: Segundo Gol de Karim Benzema (Video: LaLiga)

Los locales no podrán contar con Djené Dakonam (suspendido), Vitorino Antunes, Dimitri Foulquier y Amath Ndiaye (lesionados). Pero los Azulones recuperaron para el Real Madrid vs Getafe a Damián Suárez y Mathías Olivera.



Zidane haría titular a Thibaut Courtois, al igual que Nacho y Vallejo, ya que Sergio Ramos sigue siendo baja al igual que Vinicius Junior pero por decisión del ténico francés.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Getafe:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Benzema.

Getafe : Soria; Damián Suárez, Bruno, Ignasi Miquel, Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Jaime Mata y Jorge Molina.



