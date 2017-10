Real Madrid vs Getafe: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Liga Santander

Real Madrid vsGetafe: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro merengue juega ante el equipo azul este sábado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 8 de la Liga Santander. Real Madrid debe ganar Getafe para no perder el paso al líder Barcelona (9:15 a.m hora peruana) (TV para América: ESPN) (TV de España: beIN Sports) (16:15 horas españolas)



Real Madrid vs Getafe será un partido de referencia para el técnico Zinedine Zidane, quien sumará un centenar de partidos con los merengues. Además, una nueva espera por un mal resultado de Barcelona, que juega después ante el Atlético Madrid, con el objetivo de acortar los siete puntos que lo separan.



Zinedine Zidane encara el Real Madrid vs Getafe, con una cifra redonda de duelos, que le han permitido convertirse en el más ganador y el tercer estratega más títulos conseguidos en la historia de los madridistas.



Por lo pronto, Real Madrid vs Getafe, sería la ocasión para ratificar su buena racha como visitante en la liga española. No obstante, queda el déficit de de los puntos perdidos en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid 2-0 Espanyol: resumen y goles

Ahora, el Real Madrid vs Getafe tendrá como protagonista a un Cristiano Ronaldo en la plenitud física en lo que va la temporada tras su paso por la selección de Portugal por las Eliminatorias de Europa.



Real Madrid recupera a Karim Benzema, ausente por lesión en los últimos partidos, pero tendrá la baja de Gareth Bale. A ellos se suma, Keylor Navas, Dani Carvajal y Mateo Kovacic. Pero la vuelta de Marcelo y Theo Hernández son un aliciente para Zinedine Zidane.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Getafe:



Real Madrid: Casilla; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Isco, Lucas Vázquez; Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.



Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Arambarri, Markel Bergara; Fajr, Portillo, Amath; y Jorge Molina.



