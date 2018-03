Real Madrid vs Getafe: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Getafe : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Los merengues se enfrentan a los Azulones este sábado en estadio Santiago Bernabéu por la fecha 27 de la Liga Santander. Real Madrid espera volver al triunfo ante Getafe. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



El Real Madrid vs Getafe pone a prueba una vez más al equipo de Zinedine Zidane, que no ha logrado igualar la racha positiva de triunfos del año pasado y que esllo, le ha costado el título de la Liga Santander.



Además, el Real Madrid vs Getafe busca recuperar a un equipo que cayó derrotado ante Espanyol en los minutos de descuentos de la última fecha. Los blancos desaprovecharon el empate de Barcelona ante Las Palmas y alargaron la distancia a 15 puntos con los culés.



Real Madrid vs Getafe es un duelo clave para los de Zidane. Alejados del título, todavía no aseguran su clasificación a la Champions League 2018-2019. Acechan su tercera ubicación Valencia y Sevilla.

Real Madrid 0-1 Espanyol: resumen y gol

En ese contexto el Real Madrid vs Getafe se suma a la presión por asegurar el pase a cuartos de final de la Champions League. Zidane pondrá lo mejor que tiene y espera quede resto físico para el duelo en el estadio Parque de los Príncipes, tres días después.



Para el Real Madrid vs Getafe vuelven Dani Carvajal, Casemiro y Cristiano Ronaldo. No obstante, sufre las ausencias de Toni Kroos y Luka Modric, ambos lesionados.



Getafe busca mantenerce en buena racha y apunta clasificar a la Europa League. Pero no contarán con Amath N'Diaye suspendido. Asimismo, la duda es la inclusión del arquero Vicente Guaita debido a que está tocado.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Getafe:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo o Marcelo; Casemiro, Ceballos, Isco, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Getafe: Guaita o Emi Martínez; Damián Suárez, Bruno, Djené, Antunes; Portillo, Sergio Mora, Arambarri, Pacheco; Ángel y Jorge Molina.

