Real Madrid no pudo con el Girona en el Estadio Santiago Bernabéu y solo pudo obtener un empate 1-1. El tanto de la visita fue anotado por Cristian Stuani por un penal que le dejó muchas dudas a la hinchada merengue y al director técnico del equipo, Carlo Ancelotti.

Ancelotti habló sobre dicha acción en conferencia de prensa post partido. Para el director técnico italiano, el balón no impactó en la mano de Marco Asensio y, por ende, el penal “se lo han inventado” .

“ No hay penal. No lo toca con la mano… no sé quién lo ha visto pero se lo han inventado. Si hubiera tocado con la mano izquierda…pero no lo toca. No puedo decir que no hayamos ganado por el penal…pero está claro que ha afectado”, indicó el DT.

Asimismo, Ancelotti se refirió al gol anulado a Rodrygo en una jugada en el que el delantero brasileño le sacó la pelota de las manos al portero del Girona.

“ La segunda situación es diferente, se puede pitar. Lo que me sorprende es que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla”, expresó.

“Este episodio ha perjudicado el partido. Pudimos jugar mejor, pero en este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. Con mucho esfuerzo el partido estaba encarrilado”, añadió.

Real Madrid empató 1-1 con Girona y le da esperanzas al Barcelona

Real Madrid empató 1-1 con Girona en el partido de la jornada 12 de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior adelantó para la ‘Casa Blanca’, mientras que Christian Stuani empató de tiro penal. Los dirigidos por Ancelotti siguen liderando la tabla de posiciones aunque ahora solo un punto por encima del Barcelona. A Rodrygo le anularon un gol y expulsaron a Toni Kroos.

Revive el minuto a minuto del encuentro.