Real Madrid vs. Girona EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 12 de LaLiga Santander este domingo 30 de octubre del 2022 desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Girona EN VIVO: Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

80′ GOOOOOOOOLLLLL DE GIRONA. Christian Stuani marca de tiro penal.

70′ GOOOOOOOOLLLLLL DE REAL MADRID. Vinícius Júnior abre el marcador para los locales.

PRIMER TIEMPO

- Salen los equipos al campo de juego.

Real Madrid vs. Girona: Nota previa

Los ‘Blancos’ buscan recuperarse del sorpresivo golpe sufrido a mitad de la semana. El elenco que lidera Carlo Ancelotti perdió 3-2 contra RB Leipzig en la Champions League y se convirtió en la primera caída para los merengues en la temporada. Pero, a nivel doméstico, la idea es continuar en la cima de la clasificación.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona por LaLiga?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Para este compromiso, Ancelotti recuperó a Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos y Mariano Díaz. El croata y el uruguayo no estuvieron en Alemania por problemas físicos que ya fueron superados. En tanto, Karim Benzema será el gran ausente por molestias musculares y será el tercer choque que se pierda con el equipo.

De su lado, Girona está viviendo una campaña de terror. El elenco que comanda Michel se ubica entre los que están en la zona del descenso. Pese a ello, el DT garantizó que “hemos preparado el partido para ganar sabiendo que la dificultad es enorme”. La última victoria fue el pasado 9 de septiembre ante Valladolid y desde entonces acumuló cuatro derrotas y dos empates.

Real Madrid vs. Girona: canales de transmisión

Para ver el partido entre Real Madrid y Girona de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Girona por LaLiga?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Girona por LaLiga Santander hay tres señales disponibles. Si vives en España podrás seguirlo en Movistar Plus. Si estás en México puedes verlo en Blue To Go Video Everywhere. Si te encuentras en Sudamérica está la señal online de Star Plus.

Real Madrid vs. Girona: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Marco Asensio, Rodrygo Goes, Vinicius Junior.

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Santiago Bueno, Bernardo Espinosa, Javi Hernandez Carrera, Miguel Gutierrez Ortega; Reinier Carvalho, Oriol Romeu, Aleix Garcia; Rodrigo Riquelme, Taty Castellanos.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Girona por LaLiga?