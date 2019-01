Real Madrid vs Girona: EN VIVO Juegan por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey

Real Madrid vs Girona : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta a los Albirrojos este jueves en el estadio estadio Municipal de Montilivi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid busca sostener ante Girona la ventaja de la ida (4-2) para acceder a las semifinales del torneo. (TV: DirecTv para América) (3:30 p.m. hora peruana) (21:30 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



La mejoría evidenciada en las últimas semanas por el cuadro merengue se pone aprueba en el partido Real Madrid vs Girona, ante un equipo Albirrojo que sueña con una proeza en casa.



El conjunto de Eusebio Sacristán nunca había estado en una ronda tan avanzada del torneo y pretende ampliar su historia en la Copa del Rey, alentado por el apoyo de su afición y por los dos tantos obtenidos en el Bernabeu.



La situación en LaLiga Santander del Real Madrid, a diez puntos del Barcelona, convirtieron la Copa del Rey, mientras comienzan a escuchar de fondo la música que tanto motiva en la casa blanca de la Liga de Campeones, en un claro objetivo de la presente temporada. Es una competición que no conquistan desde el 2014 y le ha servido para recuperar parte de la autoestima perdida.

Doblete de Sergio Ramos

Los discípulos de Santiago Solari, liderados por tres jugadores, Karim Benzema, Sergio Ramos y Vinícius Junior, que se encuentran en un extraordinario estado de forma, visitan al Girona con el objetivo de certificar su presencia en las semifinales del torneo del KO. Todo apunta a que sobre el césped solo estará el 9 francés, con descanso para el capitán recién recuperado de un fuerte golpe en la rodilla y al brasileño que llega de siete titularidades consecutivas.



Entrará en escena desde el inicio Gareth Bale, una de las novedades de Solari en un once en el que apostará por las rotaciones. Ya puede devolver su sitio en la competición que le toca este curso a Keylor Navas, recuperado de una lesión muscular. En defensa la sanción en Liga a Dani Carvajal le convierte en favorito para ocupar el carril derecho; la misma situación que Varane para el centro de la defensa que ocupará con Nacho. Marcelo, en su papel de suplente, volverá al lateral izquierdo.



Todo apunta a que Solari concederá descanso a fijos como Casemiro, Modric y Lucas Vázquez. Se perfilan titulares Marcos Llorente, Dani Ceballos e Isco Alarcón o Marco Asensio, que necesita minutos de rodaje tras recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el Mundial de Clubes. En una racha de tres victorias consecutivas y dos salidas ligueras seguidas con triunfo (ante el Real Betis y Espanyol), la confianza madridista se ha disparado, ha recuperado pegada y un fútbol de nivel que quiere extender en Montilivi.

Karim Benzema a nota el tercer gol de Real Madrid Karim Benzema a nota el tercer gol de Real Madrid

A pesar de que el resultado de la ida no hizo más que ratificar la condición del Real Madrid de indiscutible favorito, el Girona afronta el encuentro sin nada que perder, con la certeza de que "no hay nada imposible", como enfatizaba hace unos días Eusebio Sacristán, consciente de que su equipo está obligado a protagonizar una auténtica proeza para alcanzar las semifinales.



Los rojiblancos acumulan diez encuentros consecutivos sin conocer la victoria, pero, lejos de dar la eliminatoria por perdida, se aferran al 2-1 con el que aquel inolvidable 29 de octubre del 2017 derrotaron al Real Madrid de Zinedine Zidane en el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Primera.



Convencido de que la principal prioridad del Girona es luchar por la permanencia, sabedor del extraordinario desgaste físico que supone para su equipo el hecho de haber tenido que medirse dos veces al Real Madrid y una al Barcelona en tan solo siete días, Eusebio volverá a introducir rotaciones en todas las líneas de su 3-5-2.



Cristhian Stuani, autor de tres dianas en los tres encuentros que ha disputado contra el conjunto blanco con el Girona, y el 'Choco' Lozano, que, asistido por Raúl García, fue el encargado de abrir el marcador en el encuentro de ida, serán, en principio, las dos grandes referencias ofensivas del cuadro de Montilivi.

Real Madrid vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV cuartos de final de la Copa del Rey Real Madrid vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV cuartos de final de la Copa del Rey

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Girona:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Ceballos, Lucas Vázquez; Bale y Benzema.

Girona : Iraizoz; Ramalho, Juanpe, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Raúl García; Douglas Luiz, Granell, Portu; Lozano y Stuani.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.