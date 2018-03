Real Madrid vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Girona : EN VIVO ONLINE TV El cuadro merengue enfrenta al equipo 'Albirrojo' este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Girona para recuperar el tercer lugar de la tabla. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610 para América) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



El club blanco encara el Real Madrid vs Girona con presión debido a que fue superado en la tabla de posiciones por Valencia (venció al Alavés) y desde el cuarto lugar solo un triunfo le permetiría recuperar el tercer puesto.



El Real Madrid vs Girona es una prueba para el técnico Zinedine Zidane y sus intenciones por cerrar la temporada de la liga en lo más alto. Recuperar la confianza y prepararse para el duelo ante Juventus en dos semanas por la Chmapions League.



Real Madrid vs Girona no solo presenta el desafío de recuperar el tercer lugar, también se necesita los tres puntos para completar un objetivo prioritario, pero impensado hace unos meses, asegurar la plaza a la Champions League 2018-2019.



A doce y trece puntos del Sevilla y Villarreal, respectivamente, el Real Madrid vs Girona pone en juego esa ventaja y un triunfo lo encaminaría a reducir la presión para concentrarse en la Champions League, único torneo con opciones de título.

El Real Madrid vs Girona no será fácil para el equipo blanco. El rival recientemente ascendido es la sorpresa del torneo y está cerca de meterse a la zona de clasificación a la Europa League. Los Albirrojos están a un solo punto del sexto lugar (Villarreal).



Real Madrid vs Girona será uno de los dos partidos previos al duelo con Juventus por los cuartos de final de la Champions League el 3 abril. En el reinicio de la liga jugará con Las Palmas (31 de marzo).



Otro objetivo para Zinedine Zidane será intentar arrebatarle el segundo lugar de la tabla al Atlético Madrid, que marcha segundo con siete puntos de diferencia. Así el Real Madrid vs Girona presenta el reto adicional para terminar con optimismo la temporada.



Para el Real Madrid vs Girona el DT francés contará con todos los jugadores en optimas condiciones y le permitirá hacer rotaciones según el caso, pero sin perder el ritmo de competencia en la para de la Liga por la fecha FIFA de amistosos previos a Rusia 2018.



Luka Modric, Gareth Bale, Jesús Vallejo y Sergio Ramos se recuperaron de sus dolencias. Todo apunta a que habrán cambios como medida preventiva para algunos de los jugadores de cara al Real Madrid vs Girona.



El equipo revelación que dirige el técnico Pablo Machín, afronta con mucha confianza el duelo Real Madrid vs Girona debido a que el la primera rueda lograron un triunfo 2-1, el primero de su historia ante los blancos.



Para lograr el objetivo, los atacantes Cristian Stuani y Portu serán titulares en el Real Madrid vs Girona. Además, los Albirrojos buscarán ratificar su orden defensivo que le ha permitido ser uno de los equipos que menos goles ha recibido en la temporada.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Girona:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos o Nacho, Marcelo; Lucas Vázquez, Kovacic, Kroos, Asensio; Benzema y Cristiano.



Girona: Bono; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Mojica; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García o Aleix García, Portu; y Stuani.

