Real Madrid vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO. Lo blancos reciben este domingo a los de Girona en el Estadio Municipal de Montilivi por la fecha 10 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 10:15 a.m. por la señal de ESPN 2. Sigue las incidencias del partido.



Real Madrid buscará un triunfo ante Girona por Liga Santander para no perder la pisada a los primeros de la tabla de posiciones: Barcelona (primero 28 puntos) y Valencia (segundo con 24 puntos). Los merengues marchan terceros con 20 puntos.



Real Madrid viene de un triunfo 2-0 ante el modesto equipo de Segunda División Fuenlabrada por la Copa del Rey. En dicho duelo con jugaron varios de sus habituales titulares, los mismos que regresarán ante Girona por Liga Santander en condición de visita.



Girona, por su parte, atraviesa un duro momento en la Liga Santander. Marchan en la casilla 15 con apenas 9 puntos. Igual, querrán dar la sorpresa ante Real Madrid, pues tendrán el apoyo de su hinchada.



Para este duelo contra Girona, Real Madrid aún no podrá contar con varios de sus cracks. Ellos son: Keylor Navas, Dani Carvajal, Mateo Kovacic y Gareth Bale por lesión.



Real Madrid vs Girona: Alineaciones confirmadas



Girona: Bono; Maffeo, Juanpe o Jonás Ramalho, Espinosa, Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Aleix García o Àlex Granell, Borja García, Portu; y Stuani.



Real Madrid: Casilla; Nacho o Achraf, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo.