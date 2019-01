Real Madrid vs Girona: EN VIVO con Vinicius y Benzema por los cuartos de final de la Copa del Rey 

Real Madrid vs. Girona EN VIVO | ONLINE TV | EN DIRECTO | merengues y catalanes se dan cita en este jueves por los cuartos de final de la Copa del Rey 2019. Este choque que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu (3:30 p.m., hora peruana) lo puedes seguir por la señal de DirecTV para Latinoamérica y Bein Sports, para el viejo continente .



Este Real Madrid vs Girona, llega en un momento especial para los merengues que han vuelto a encontrar su funcionamiento ante Sevilla, con un Luka Modric más que inspirado y dominando el mediocampo



Para el Real Madrid vs Girona las noticias son favorables en la Casa Blanca. Toni Kroos y Marcos Llorente están a disposición nuevamente. Santiago Solari apostaría una vez más por Dani Ceballos. Mientras que arriba Vinicius Junior, Karim Benzema y Lucas Vásquez buscarán a segurar el bolero a los 'Cuartos'.



Real Madrid vs. Girona: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.





Real Madrid vs Girona: EN VIVO por los cuartos de final de la Copa del Rey. (Fuente La Liga TV)

Este Real Madrid vs Girona será un nuevo reto para los de la comunidad de Cataluña, quienes llegan de haber eliminado nada menos que al inquebrantable Atlético Madrid de la Copa del Rey en el Estadio Wanda Metropolitano (3-3), y hoy llegan al Santiago Bernabéu con esa misma ambición de definir la llave en casa.



Los visitantes saltarán al Real Madrid vs Girona convencidos de poder ganar, aferrándose al inolvidable 2-1 con el que el 29 de octubre del 2017, en el primer duelo entre ambos equipos en Primera, batieron al Real Madrid de Zinedine Zidane y su principal carta de gol es nada menos que Cristhian Stuani.



Real Madrid vs Girona: Probables alineaciones.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.



Girona: Iraizoz; Ramalho, Juanpe, Espinosa, Muniesa; Carnero, Douglas Luiz, Pere Pons; Álex Granell, 'Choco' Lozano y Stuani.