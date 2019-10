Real Madrid vs Granada: Horario y dónde ver TV EN VIVO, transmisión del partido por fecha 8 de LaLiga

Real Madrid vs Granada. Escuadras miden fuerzas por el liderato de LaLiga. Los de Zinedine Zidane tiene un punto de ventaja sobre su rival, válido por la fecha 8. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Granada? Pues este sábado 5 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados del cuadro merengue.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Granada? En Perú, Ecuador, Colombia y México a las 9:00 a.m. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Washington D. C.) a las 10:00 a.m. En Chile, Argentina y Brasil a las 11:00 a.m. En España a las 4:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Granada? DirecTV Sports será el encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica. En España por Mitele Plus, Movistar Laliga y Movistar+. En Estados Unidos por beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Granada vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.