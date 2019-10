Real Madrid vs Granada EN VIVO Chocan por el liderato de LaLiga en el Santiago Bernabéu

Real Madrid vs Granada EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este sábado a los 'Nazaríes' en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 8 de LaLiga. El partido arrancará a las 9:00 a.m. de Perú (11:00 a.m. de Argentina / 4:00 p.m. de España) por DirecTV Sports para Latinoamérica.



Real Madrid (1°) y Granada (2°) protagonizarán uno de los choques más atractivos de LaLiga. Equipos se juegan el liderato del campeonato. Los de Zinedine Zidane tienen un punto de ventaja sobre la visita. Cualquier cosa puede pasar.



Real Madrid no viene de la mejor forma. Esto tras salvar empate a mitad de semana frente a Brujas de Bélgica, por la segunda fecha de la Champions League. En dicho certamen solo tienen una unidad.

Para enfrentar a Granada, Real Madrid recuperó a James Rodríguez y Gareth Bale. Ambos podrían alinear desde el arranque para acompañar a Karim Benzema. Por otro lado, Ferland Mendy y Marco Asensio siguen lesionados.



Real Madrid vs Granada: Últimos 5 enfrentamientos por Laliga



- Granada 0-4 Real Madrid (2017)

- Real Madrid 5-0 Granada (2017)

- Granada 1-2 Real Madrid (2016)

- Real Madrid 1-0 Granada (2015)

- Real Madrid 9-1 Granada (2015)



Granada, por su parte, buscará la sorpresa en el Santiago Bernabéu para quedar como único líder de LaLiga. 'Nazaríes' no pierden hace 5 jornadas, que incluye una victoria 2-0 frente a Barcelona.



Real Madrid vs Granada: Alineaciones probables



Real Madrid: Areola; Carvajal, Varane, Ramos, Militao; Casemiro, Kroos, James, Bale; Hazard, Benzema.



Granada: Silva; Díaz, Duarte, Germán, Neva; Herrera, Montoro, Azeez, Puertas; Machís, Soldado.