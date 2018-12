Real Madrid vs Huesca : EN VIVO ONLINE TV Los merengues enfrentan a los azulgranas este domingo en el estadio El Alcoraz por la fecha 15 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Huesca para trepar al tercer lugar y acercarse al líder Barcelona, que venció 4-0 a Espanyol con dos goles de tiro libre de Lionel Messi. (10:15 a.m. hora peruana) (16:15 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



El Real Madrid vs Huesca será un duelo clave para el técnico Santiago Solari de cara al futuro de su equipo en la Liga Santander. Con el triunfo de Barcelona (31 puntos) y Atlético Madrid (3°), los merengues quedaron en el quinto lugar a ocho puntos de diferecia del líder azulgrana y a cinco de los Colchoneros y Sevilla (28 unidades).



Por ello, una victoria en el partido Real Madrid vs Huesca podría devolver al equipo blanco la ilusión de pelear por LaLiga. De lo contrario, quedaría muy relegado al final de año tras cerrar la primera rueda del torneo español. Conseguir los tres puntos le permitirá quedar a solo dos de las escoltas del Barcelona.



Sobre el papel el duelo Real Madrid vs Huesca, no tendría que representar problema alguno al equipo merengue. El rival es colero, ha conseguido sumar solo 7 puntos y todavía no gana como local. Además es cuadro que más goles ha recibido en 14 encuentros: 29 tantos.

En la previa del Real Madrid vs Huesca, los dirigidos por Solari se recuperaron de inmediato de la derrota ante Eibar (3-0) tras vencer a Valencia, con lo que sumaron tres triunfos en cuatro partidos de la liga. Se suma, el triunfo de la clasificación ante la Roma por Champions y Melilla por Copa del Rey.

Vinicius Junior GOL en el Real Madrid vs. Melilla por la Copa del Rey. (FUENTE: beIN Sports)

Real Madrid vs Huesca deberá ser resuelto sin premuras para poder llegar en optimas condiciones al próximo miércoles, día en el que los merengues se juegan el primer lugar de la serie de Champions League ante CSKA de Moscú por la última fecha del Grupo G.



EL DT madridista volverá a contar en el once con Lucas Vázquez, Gareth Bale y Karim Benzema para el Real Madrid vs Huesca, además del portero Thibaut Courtois.



No obstante, para el duelo Real Madrid vs Huesca, el técnico Solari sumó seis bajas: Marcelo, Nacho, Sergio Reguilón, Casemiro, Toni Kroos y Mariano, todos lesionados.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Huesca:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.

Huesca : Jovanovic; Miramón, Pulido, Exteita, Insua; Aguilera; Avila, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; Hernández.

