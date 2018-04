Michael Oliver , el árbitro inglés que dirigió el duelo de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, y que señaló un discutido penal en el tiempo extra, contará con protección policial luego de las amenazas de muerte sufridas en las redes sociales, anunció este lunes la policía de la región de Northumbria.



Después del penal que significó el gol de Cristiano Ronaldo que dio el pase al Real Madrid, Oliver y su mujer Lucy son objeto de insultos y amenazas de muerte por parte de los hinchas italianos.



El número de teléfono de su mujer fue incluso colgado en las redes sociales tras el Real Madrid vs Juventus para que ambos sean amenazados de muerte por los seguidores del equipo italiano.



Gianluigi Buffon tachó al árbitro de 33 años de tener "un cubo de basura en el lugar del corazón".



"Habíamos hecho algo que parecía imposible e irreal. Una pena que haya acabado así, no ha sido justo", continuó Gianluigi Buffon tras el Real Madrid vs Juventus.



Real Madrid 1-3 Juventus: resumen y goles

"Estamos al tanto de las amenazas vertidas en las redes sociales", declaró un portavoz de la policía de Northumbria, región al norte de Inglaterra.



"Este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable y los que escriben esos mensajes deben saber que eso podría constituir un delito", precisó sobre las amenazas al árbitro del Real Madrid vs Juventus por los cuartos de final de la Champions League.



La asociación de árbitros profesionales ingleses (PGMOL) condenó los mensajes, mientras que Twitter confirmó que hizo desaparecer varios mensajes de la plataforma luego del polémico encuentro entre Real Madrid vs Juventus.

El beso y abrazo entre Cristiano Ronaldo y Gianluiggi Buffon tras Real Madrid vs. Juventus

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE