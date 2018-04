En el Real Madrid vs Juventus, Raphael Varane estrelló un cabezazo en la portería de Gianluigi Buffon en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League.



En el minuto 46 del primer tiempo, tras un tiro libre de Toni Kroos, Raphael Varane metió un cabezazo en medio del arco, pero el palo le negó el gol al Real Madrid.



Buffon no podía hacer nada y ya el Real Madrid estaba celebrando el primero para su equipo, pero el palo silenció a los fanáticos merengues en el Bernabéu.



Sigue todas las incidencias del partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League en el Real Madrid vs Juventus, AQUÍ.

Varane estrelló su cabezazo en el palo. (Video: YouTube)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE