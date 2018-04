Real Madrid vsJuventus : El cuadro blanco visita a los blanquinegros por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.



El Real Madrid vs Juventus es uno de los partidos más atractivos y complicados de la Champions League en busca de las semifinales y la posterior consagración por la 'Orejona'.



Para el Real Madrid vs Juventus, ambos equipos llegan con diferentes ambiciones. Por un lado los italianos están cerca del título del Calcio, y los merengues ya no tienen opciones en la liga española, solo el título de la Champions League salvaría la temporada.



Real Madrid llega con la moral al tope luego sumar con cinco victorias consecutivas, que incluye la eliminación del PSG en octavos de la Liga de Campeones. Juventus superó a Tottenham y sumó siete victorias en los último ocho partidos.

Real Madrid vs Juventus: Día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de Champions League Real Madrid vs Juventus: Día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de Champions League

Día, hora y canal Tv del Real Madrid vs Juventus:



Real Madrid vs Juventus se jugará este martes 3 de abril en el Allianz Stadium de Turín desde la 1:45 p.m. (hora peruana).



El Real Madrid vs Juventus será transmitido por ESPN 2 en los operadores de pago de la TV. El canal Antena 3 trasmitirá el duelo para España.

Horarios del Real Madrid vs. Juventus por Champions League:



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.

Real Madrid 3-1 PSG: Goles y resumen

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.