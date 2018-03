Real Madrid vs. Juventus EN VIVO Día, hora y canales del partidazo por cuartos de final Champions League

¡PARTIDAZO! Real Madrid vs. Juventus EN VIVO es el partido más atractivo de los cuartos de final de la Champions League. Italianos y madrileños se enfrentarán en un encuentro donde un error les puede costar la clasificación a semifinales del torneo más seguido en el mundo. A continuación conoce más detalles del día, hora y canales que transmitirán este enfrentamiento en solo 18 días.



Real Madrid es el campeón vigente y en la primera fecha de cuartos de final de la Champions League irá hasta Italia para enfrentar a la Juventus donde Gonzalo Higuaín y compañía recibirán a Cristiano Ronaldo y todo el equipo blanco, que busca el tricampeonato y coronarse una vez más como el equipo más ganador de todos los tiempos.



¿Qué día se jugará el Real Madrid vs. Juventus? El partido se jugará el miércoles 4 de abril en el Juventus Stadium de Turín. Los españoles tendrán que lidiar con la difícil hinchada italiana que abarrotará la casa de la 'Vieja Señora' para ver a su equipo hacer respetar la casa.



¿A qué hora será el Real Madrid vs. Juventus? Este encuentro de cuartos de final de la Champions League será a la 1:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora de España).



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Angeles (Estados Unidos) 11:45 a.m.

Nueva York (Estados Unidos) 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Juventus?

El cotejo será transmitido por las cadenas ESPN y FOX Sports. Además, se podrá seguir por señal abierta a través de América Televisión.



Pero si estás en España o en otros países de Europa puedes seguir el Real Madrid vs. Juventus por BeIN Sports y Movistar TV.



Y si vas a seguir el Real Madrid vs. Juventus vía internet, en Trome.pe te traeremos toda la jornada completa de este importante encuentro por Champions League. Goles, jugadas polémicas, previa, videos y mucho más.



