Tras la finalización del encuentro entre Real Madrid vs Juventus por los cuartos de final de la Champions League luego que el equipo español clasificara a la siguiente fase de la competición europea, los jugadores de ambos equipos casi se van a los golpes en el túnel de los vestuarios.



Según informó Mundo Deportivo, los jugadores del Real Madrid y Juventus se insultaron y pudieron llegar a los golpes si no fuera por la intervención de la policía, de Sergio Ramos-quien no jugó este partido por estar suspendido-y la valla metálica que siempre separa a ambas escuadras.



En el túnel del vestuario también se encontraba Gianluiggi Buffon, quien salió expulsado luego de reclamar al árbitro por el penal cobrado a favor del Real Madrid que, posteriormente, anotaría Cristiano Ronaldo sellando la clasificación del equipo merengue.



Sergio Ramos, quien estaba en el túnel de los vestuarios, tuvo que conversar con Chiellini para que los ánimos se calmaran y no llegaran a mayores los jugadores del Real Madrid y Juventus.



Buffon reclamó al árbitro y se fue expulsado en el Real Madrid vs Juventus. (Video: América TV)

Real Madrid sufrió, pero se clasificó este miércoles para las semifinales de la Champions League pese a perder 1-3 en su campo con la Juventus en la vuelta de los cuartos del torneo continental, gracias a un penal anotado por Cristiano Ronaldo en el descuento (90+7).



Antes de ese gol in extremis, que sirvió para poner el 4-3 en el global de la eliminatoria y dar el pase al Real Madrid, la Juventus había igualado el partido de la ida con dos testarazos del delantero croata Mario Mandzukic (2, 37) y otro del francés Blaise Matuidi (61).

