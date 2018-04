Real Madrid vs. Juventus jugaron su pase a semifinales de la Champions League , pero en las redes sociales usuarios e hinchas del Barcelona han hallado la ocasión de burlarse con memes del equipo blanco que a pesar de haber clasificado a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, muchos aseguran que el árbitro lo favoreció con un penal inexistente.



En esta ocasión, los usuarios de Facebook y Twitter manifiestan que el Real Madrid ha dejado en evidencia que no solo sufre de una 'Cristiano dependencia' sino también de una 'Sergio dependencia', debido a que el capitán del equipo galáctico no se encuentra en la cancha por estar suspendido



Real Madrid había ganado 3-0 en la ida de cuartos de final, pero en el partido de hoy en el Bernabéu dejó a todos con el corazón en la boca, pues hasta el minuto 92 caía 3-0 y le daba chance a la Juventus de eliminarlo en el alargue.



En Facebook, los memes salían como pan caliente y tras el pitazo final y con el Real Madrid en semifinales de la Champions League, la guerra se desató entre hinchas y detractores.



Real Madrid ahora deberá esperar a su rival en semifinales, mientras que Gianluigi Buffon se fue con pena del que podría ser su última Champions League.