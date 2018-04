Cuando pitaron el penal a favor del Real Madrid que, posteriormente, convertiría Cristiano Ronaldo para clasificar al cuadro madridista a la semifinal de Champions League, las cámaras captaron como Massimiliano Allegri, entrenador de Juventus, encaró a Sergio Ramos, quien estaba en el banquillo rival y no jugó el encuentro.



Massimiliano Allegri protestó airadamente el penal al cuarto árbitro-Buffon hizo lo mismo con el juez principal y fue expulsado-luego se acercó a Sergio Ramos y lo encaró.



Al parecer, Sergio Ramos dijo algo que le molestó al entrenador de la Juventus y fue a indicarle que para él no había sido penal hasta que fueron separados.



Al parecer luego limaron asperezas en el túnel que dirige al vestuario en el Real Madrid vs Juventus, tal como contó el mismo entrenador del equipo italiano.

Allegri y Sergio Ramos discutieron luego que el árbitro cobrara penal a favor del Real Madrid. (Video: Fox Sports)

"Hablé con Sergio Ramos en el túnel y le dije que en mi opinión no era un penalti claro. Era algo gris. En la ida, en el minuto 92 con 50 segundos, el de Cuadrado era penalti. Fue un momento de confusión cuando lo pitó, había enfado en ese momento y llegó la tarjeta roja para Buffon", comentó Massimiliano Allegri.



Aunque también especificó que le dijo a Sergio Ramos que fue una "broma", aduciendo que no sabía si ese penal se habría cobrado en otro estadio.



"Sergio Ramos me dijo que fue claro el penalti y yo le dije que fue gris. Hay que entender que después de un partido, a un segundo del final pitan el penalti, es duro", Massimiliano Allegri, quien no dudó en felicitar a sus jugadores tras 'romperse' en el Bernabéu.

Real Madrid 1-3 Juventus: resumen y goles

Real Madrid sufrió, pero se clasificó este miércoles para las semifinales de la Champions League pese a perder 1-3 en su campo con la Juventus en la vuelta de los cuartos del torneo continental, gracias a un penal anotado por Cristiano Ronaldo en el descuento (90+7).



Antes de ese gol in extremis, que sirvió para poner el 4-3 en el global de la eliminatoria y dar el pase al Real Madrid, la Juventus había igualado el partido de la ida con dos testarazos del delantero croata Mario Mandzukic (2, 37) y otro del francés Blaise Matuidi (61).

