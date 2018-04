Real Madrid vs. Juventus EN VIVO EN DIRECTO partido definitorio por Champions League. Galácticos buscarán la clasificación a semifinales. En la ida golearon 3-0 a los italianos en el estadio Olímpico de Turín y donde Cristiano Ronaldo anotó una tremenda chalaca que dio la vuelta al mundo. El duelo esta vez se jugará en el Santiago Bernabéu desde la 1:45pm.



América TV transmitirá el Real Madrid vs Juventus en Perú. Fox Sports hará lo mismo para todo Latinoamérica, mientras que en España y todo Europa se podrá ver el partido a través de Movistar+ y BeIN Sports.

Este será el encuentro 21 entre Real Madrid vs Juventus en competiciones europeas. Los españoles han ganado en 10 ocasiones y los italianos en ocho.



Según estadísticas, Juventus ha ganado dos de sus ocho encuentros como visitante ante el Real Madrid, que solo ha sido eliminado en una de sus 32 eliminatorias previas en Europa después de haber ganado como visitante en el partido de ida.



HORARIO DEL REAL MADRID VS. JUVENTUS



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45

Para el Real Madrid vs Juventus, el equipo madrileño podría sentir la baja de Sergio Ramos (suspendido) y Nacho Fernández por lesión. Raphael Varane apenas ha vuelto a jugar tras una lesión y Jesús Vallejo, no se encuentra en su mejor condición física y es duda para el compromiso en el estadio Santiago Bernabéu.



En la ida del Real Madrid vs. Juventus, el equipo blanco se impuso 3-0 gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo, quien anotó una espectacular chalaca. Los merengues puede avanzar a las semifinales por octavo año seguido, incluso perdiendo por dos goles.

Cristiano Ronaldo anotó extraordinario GOL de chalaca en el Real Madrid vs. Juventus

Cristiano Ronaldo jugará ante la Juventus su partido 150 en la Champions League y será motivo para ver a la estrella del Real Madrid en su máximo esplendor. Mientras que Gianluigi Buffon podría jugar su último partido en la Liga de Campeones de no remontar la goleada de Turín.



REAL MADRID VS. JUVENTUS: Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Juventus: Buffon - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa. Entrenador: Massimiliano Allegri