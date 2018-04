Real Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE ida de cuartos de final de Champions League

Real Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO. 'Merengues' visitan este martes al cuadro italiano en el Allianz Stadium por la ida de cuartos de final de Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Juventus vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid y Juventus reeditarán la última final de la Champions League, donde el equipo de Zinedine Zidane levantó la 'Orejona' en Cardiff tras un 4-1 con doblete de su máxima estrella: Cristiano Ronaldo.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



España / 8:45 p.m.

Argentina / 3:45 p.m.

Brasil / 3:45 p.m.

Uruguay / 3:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Miami / New Jersey)

Paraguay / 2:45 p.m

Bolivia / 2:45 p.m.

Perú / 1:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.



La última vez que Real Madrid visitó a Juventus por Champions League, los italianos se impusieron 2-1 (5 de mayo de 2015) en semifinales. Luego empataron en la vuelta y los españoles le dijeron adiós al torneo.



De hecho, dicho partido significó la última eliminación de Real Madrid en Champions League, pues se coronó las dos siguientes. Pero ojo, Juventus ganó las últimas 4 eliminatorias a Real Madrid.



La cancha de Juventus, el Allianz Stadium, es fortín de 'La Vecchia Signora', pues no caen hace 27 partidos por Champions League. Todo un récord que Real Madrid tendrá que romper para llegar de la mejor manera al cotejo de vuelta en el Bernabéu.



Real Madrid vs Juventus: Alineaciones probables



Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi, Dybala; Costa, Higuaín.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema.