Real Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE vuelta de cuartos de final de Champions League

Real Madrid vs Juventus EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben este miércoles a la 'Vecchia Signora' en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de cuartos de final de Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Juventus vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid de Zinedine Zidane tiene un pie y medio en semifinales de Champions League. Esto tras golear 3-0 en la ida a Juventus en condición de visita con golazo de 'chalaca' de Cristiano Ronaldo.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.

Real Madrid, que buscará su séptima semifinal consecutiva de Champions League cuando enfrente a Juventus por la vuelta, viene de un empate 1-1 ante Atlético Madrid con gol de Cristiano Ronaldo.



Juventus, por su parte, viene de goleador 4-2 a Benevento con triplete del argentino Paulo Dybala, quien no estará en el duelo de vuelta por la expulsión en Turín (doble amarilla).



Real Madrid vs Juventus: Alineaciones probables



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale o Benzema, Cristiano Ronaldo.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic, Costa; Mandzukic, Higuaín.