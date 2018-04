Real Madrid vs. Juventus EN VIVO. ¡PARTIDAZO! Los cuartos de final se inician con un choque de titanes. Los galácticos visitan a la 'Vieja Señora' en Turín y van por la hazaña en el partido de ida de la Champions League. Los dirigidos por Zinedine Zidane se enfrentan en el Allianz Stadium de Turín donde tratarán de afianzar su camino a semifinales del torneo más importante de equipos de Europa. El encuentro se iniciará desde la 1:45pm y promete ser una verdadera guerra de poderío, toquee y táctica.



Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín, dos figuras del Real Madrid vs. Juventus buscarán llevar a sus equipos a la gloria. En este primer partido sabemos que la 'Vieja Señora' tiene ventaja por jugar de local y tener al mejor portero del mundo: Gianluigi Buffon.

Mario Mandzukic y Álex Sandro serían del arranque en el Real Madrid vs. Juventus, de acuerdo a las especulaciones de la prensa italiana sobre el partido de cuartos de final de la Champions League. Además se confirmó que Gonzalo Iguaín y Paulo Dybala es la carta de ataque de la 'Vieja Señora' de cara al encuentro contra los madrileños.



Real Madrid en tanto tendrá al frente de su ataque a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, que ya ha demostrado durante toda la Champions League ser una de las delanteras más efectivas de la temporada.

REAL MADRID VS. JUVENTUS: LA REVANCHA



Esta podría ser la revancha de la Juventus, que en la final de la anterior edición de la Champions League cayó derrotado ante un poderoso Real Madrid que alzó su trofeo número 12 en Cardiff.



Zidane podría alinear al mismo equipo en el Real Madrid vs. Juventus que disputó la final de la edición 2016-2017 de la Champions League, pero solo con algunos cambios en la defensa, ya que en esta ocasión ya no estarán Dani Alves y Leonardo Bonucci.

Zidane es consciente que no han tenido una buena temporada, pero ahora solo piensa en el partido de este martes del Real Madrid vs. Juventus. "Tenemos que pensar solo en esta eliminatoria y en hacer un gran partido".



En tanto, en DT de la Juventus asegura que la final en Cardiff "fue una enseñanza en el crecimiento del equipo" y está confiado en que su equipo pueda hacer respetar la localía y sacar un buen resultado ante un siempre difícil Real Madrid.

A QUÉ HORA VER EL REAL MADRID VS. JUVENTUS



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45



PROBABLES ALINEACIONES REAL MADRID VS JUVENTUS



Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco (o Asensio), Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane (FRA)



Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli (o Rugani), Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Bentancur (o Marchisio), Matuidi - Dybala, Higuain, Douglas Costa. DT: Massimiliano Allegri.