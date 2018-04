Real Madrid vs Juventus EN VIVO HORA y CANAL TV ONLINE vuelta de cuartos de final de Champions League

Real Madrid vs Juventus EN VIVO. Españoles e italianos se medirán por el partido de vuelta de cuartos de final de Champions League. En esta nota conoce toda la información del encuentro. En la ida los blancos golearon 3-0 en Turín ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Juventus? El encuentro se llevará a cabo este miércoles 11 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu que seguro un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Juventus? En Perú arrancará a la 1:45 p.m., mientras que en España irá a las 8:45 p.m.. A continuación revisa los horarios en otros países.

Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs Juventus? Los encargados de pasar el cotejo son Fox Sports (para toda Latinoamérica / cable), América TV (Perú / señal abierta) y beIN SPORTS (España).



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Juventus vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Real Madrid vs Juventus: Alineaciones probables



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale o Benzema, Cristiano Ronaldo.



Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro; Matuidi, Khedira, Pjanic, Costa; Mandzukic, Higuaín.