Real Madrid vs Kashima EN VIVO EN DIRECTO por el Mundial de Clubes. Real Madrid inicia su participación en este torneo que se disputa en Abu Dhabi, con un partido de semifinales en el que se enfrentará al Kashima, campeón de la Champions de Asia. El cuadro merengue debutará con este partido en el torneo mientras el conjunto japonés ya jugó en cuartos de final, venciendo por 3-2 al Guadalajara. Real Madrid llega al Mundial de Clubes con dos victorias mínimas en la Liga española y una derrota en casa en Champions League ante el CSKA de Moscú por 3-0.

Real Madrid ya se enfrentó al Kashima en la final del Mundial de Clubes hace dos temporadas, ganando en la prórroga (4-2). Con el mítico Zico como director deportivo, el conjunto japonés cuenta con un bloque brasileño (Leandro, Leo Silva y Serginho) y un elenco nipón en el que destacan Shuto Yamamoto , Daigo Nishi o Mitsuo Ogasawara.

Por el lado de Real Madrid, el equipo español inicia el camino hacia su tercera corona mundial consecutiva, siendo el único equipo que reeditó titulo en el Mundial de Clubes, sintiendo la obligación de cerrar con un título el 2018 y recordando el sufrimiento del pasado ante su primer rival, el Kashima.



El dominio del Real Madrid en la Champions League le abrió la puerta a extenderlo en el Mundial de Clubes. Hace un año se convertía en el primer club en firmar dos conquistas consecutivas y en la presente edición su objetivo es ensanchar un registro prácticamente inalcanzable al resto.



Será la primera opción de conquistar un título para el argentino Santiago Solari. Superado el mes y medio en el cargo, llega el momento de sentir la exigencia de un club como el Real Madrid. Nueve triunfos en once partidos le respaldan, pese a que las dos derrotas hayan sido batacazos sonoros ante Eibar y CSKA, y necesita mejorar su juego o al menos definir un estilo que vuelva a ilusionar al madridismo.

✅ El equipo ya tomó contacto con el Zayed Sports City Stadium que será el escenario de la semifinal. #RMCWC | #HalaMadridpic.twitter.com/Jguyir9RYH — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 18 de diciembre de 2018

