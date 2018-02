Real Madrid vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE partido pendiente por Liga Santander

Real Madrid vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro blanco visita este miércoles al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque por el partido pendiente de la fecha 16 de la Liga Santander. Todo arranca a las 12:45 p.m. por la señal de DirecTV.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Leganés vía Internet) Trome.pe. te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



El Real Madrid vs Leganés tendrá sabor a revancha, pues, como se recuerda, los 'pepineros' eliminaron al cuadro de Zinedine Zidane de la Copa del Rey.



Horarios en el resto de países



Perú / 12:45 p.m.

Colombia / 12:45 p.m.

México / 11:45 a.m.

Argentina / 2:45 p.m.

Chile / 2:45 p.m.

Estados Unidos (Florida) / 12:45 p.m.

España / 6:45 p.m.



Real Madrid viene de tres triunfos consecutivos (2 por Liga Santander y 1 por Champions League). El último fin de semana aplastaron 5-3 a Real Betis en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.



Pese a este presente del Real Madrid, los merengues se ubican cuartos en la Liga Santander con 45 puntos, a 17 unidades del líder Barcelona.



Real Madrid vs Leganés: Alineaciones probables



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Mantovani, Dos Santos, Diego Rico; Rubén Pérez, Gumbau; Amrabat, El Zhar; Eraso y Beauvue.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.